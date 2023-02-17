Плющенко назвал возможность выступления россиян под нейтральным флагом хорошим шансом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможность выступления россиян под нейтральным флагом. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», — заявил он. Плющенко назвал это хорошим шансом и добавил, что все и так будут знать, какую страну представляют спортсмены.

16 февраля Плющенко предрек смену флага его учениками из-за несправедливого судейства в России. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — таким мнением поделился специалист после первенства России среди юниоров.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе Международный союз конькобежцев (ISU), запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.