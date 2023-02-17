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11:04, 17 февраля 2023Спорт

Плющенко оценил возможность выступления россиян под нейтральным флагом

Плющенко назвал возможность выступления россиян под нейтральным флагом хорошим шансом

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможность выступления россиян под нейтральным флагом. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», — заявил он. Плющенко назвал это хорошим шансом и добавил, что все и так будут знать, какую страну представляют спортсмены.

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9 августа 2022

16 февраля Плющенко предрек смену флага его учениками из-за несправедливого судейства в России. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — таким мнением поделился специалист после первенства России среди юниоров.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе Международный союз конькобежцев (ISU), запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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