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20:17, 16 февраля 2023Спорт

Плющенко предрек смену флага фигуристами из-за судейства в России

Плющенко предрек смену флага его учениками из-за несправедливого судейства в России

Фото: Unsplash

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о возможной смене флага учениками его академии. Его слова приводит Sport24.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — предрек специалист.

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Ранее в четверг, 16 февраля, ученица Плющенко Софья Титова заявила Sport24, что недовольна своими оценками за произвольную программу на первенстве России среди юниоров-2023. Спортсменка заняла четвертое место по итогам соревнований. Победу одержала Алина Горбачева, на второй и третьей строчках расположились Вероника Жилина и Мария Гордеева соответственно.

4 ноября прошлого года Плющенко высказался о необходимости ругать спортсменов. «Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где-то подтолкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю. И они не обижаются, потому что знают, что это надо», — заявил тренер.

Андрей Стрельцов
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