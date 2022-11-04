Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
2:5
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:3
Перерыв
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:3
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вальядолид
Завтра
18:15 (Мск)
Эльче
Испания - Примера|13-й тур
ЦСКА
Завтра
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
18:06, 4 ноября 2022Спорт

Плющенко высказался о необходимости ругать спортсменов

Тренер Евгений Плющенко заявил, что ругает своих фигуристов и может прикрикнуть на них

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко высказался о необходимости ругать спортсменов. Его слова предает РИА Новости.

«Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где-то подтолкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю. И они не обижаются, потому что знают, что это надо», — заявил Плющенко. Он подчеркнул, что придерживается той же системы, в которой проработал более 20 лет с Алексеем Николаевичем [Мишиным].

В 2017 году Плющенко открыл Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Самой сильной спортсменкой школы называют Софью Муравьеву, входящую в сборную России. Также под руководством Плющенко тренируются владеющие сложнейшими прыжками Вероника и Алена Жилины, Софья Титова, Никита и Кирилл Сарновские, Марк Лукин.

Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером Олимпиад. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Китайская армия объявила о подготовке на случай войны
В Москве отменили биеннале современного искусства
Путин напомнил об идее Польши поглотить Украину
Бездомных украинцев выселили из британской гостиницы ради мигрантов
Стало известно о новом фильме про Малыша Йоду
Плющенко высказался о необходимости ругать спортсменов
В Белоруссии завели дело на организаторов готовящего боевиков формирования
Стало известно о сроках закрытия H&M в России
Коза погуляла с ребенком в коляске и попала на видео
В США заявили об окончании американской гегемонии в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.