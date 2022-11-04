Тренер Евгений Плющенко заявил, что ругает своих фигуристов и может прикрикнуть на них

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко высказался о необходимости ругать спортсменов. Его слова предает РИА Новости.

«Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где-то подтолкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю. И они не обижаются, потому что знают, что это надо», — заявил Плющенко. Он подчеркнул, что придерживается той же системы, в которой проработал более 20 лет с Алексеем Николаевичем [Мишиным].

В 2017 году Плющенко открыл Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Самой сильной спортсменкой школы называют Софью Муравьеву, входящую в сборную России. Также под руководством Плющенко тренируются владеющие сложнейшими прыжками Вероника и Алена Жилины, Софья Титова, Никита и Кирилл Сарновские, Марк Лукин.

Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером Олимпиад. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на первенствах Европы.