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08:18, 17 февраля 2023Россия

Ректор РАНХиГС анонсировал «достаточно тяжелые» кадровые перестановки

И.о. ректора РАНХиГС Комиссаров заявил, что академию ждут тяжелые перестановки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В РАНХиГС в ближайшее время произойдет множество кадровых перестановок и изменений. Это анонсировал исполняющий обязанности ректора академии Алексей Комиссаров в интервью «Известиям».

«Кому-то они [кадровые изменения] понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить. Ритм работы сейчас будет гораздо выше, чем раньше.», — сказал Комиссаров.

По его словам, если люди на руководящих должностях будут работать в быстром ритме и руководствоваться главными ценностями, они будут продолжать сотрудничать с академией.

Комиссарова назначили на должность в РАНХиГС 23 января. Он сменил на посту Владимира Мау, которого освободили от должности по собственному желанию и состоянию здоровья. Комиссаров работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Мау задержали 30 июня по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Его обвинили по двум эпизодам дела о мошенничестве в особо крупном размере — оно связано с фиктивным устройством в академию ряда сотрудников Минпросвещения. В октябре следствие прекратило уголовное дело в отношении Мау и признало непричастность ректора к мошенничеству, сам Мау вину не признал.

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Анастасия Шейкина
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