Появились подробности о ребенке погибшей при крушении вертолета на Сахалине

«112»: ребенок погибшей при крушении вертолета Robinson на Сахалине остался в гостинице

Ребенок погибшей пассажирки вертолета Robinson, потерпевшего крушение в горах Сахалина, остался в местной гостинице. Подробности о случившемся сообщает Telegram-канал «112».

По появившимся данным, у супругов из Хабаровска, находившихся на борту арендованного воздушного судна, есть четырехлетний сын. Мальчика не взяли в полет, сейчас он находится в местной гостинице под присмотром няни.

В авиакатастрофе выжил отец ребенка, его доставили в областную клиническую больницу Южно-Сахалинска в состоянии средней степени тяжести. Его жена и пилот вертолета скончались от полученных травм.

Вертолет совершил аварийную посадку в пятницу, 17 февраля. До этого с воздушным судном была утеряна связь, и у него сработал маяк. По одним данным, в вертолете находились три человека, по другим — пять. Также сообщалось о двух без вести пропавших россиянах.

По информации источника РЕН ТВ, перед крушением северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области вертолет Robinson задел скалу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

