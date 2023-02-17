В МИД назвали антинаучным признание Репина и Айвазовского украинцами

Представитель МИД Захарова назвала антинаучным признание Репина и Айвазовского украинцами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание художников Ильи Репина и Ивана Айвазовского украинцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь организации назвала отнесение художников к украинским живописцам Метрополитен-музеем в Нью-Йорке «антинаучной деятельностью» и «мошенничеством», а также заявила, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.

В начале февраля стало известно, что американский музей назвал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. На страницах картин иллюстраторов появилась информация о том, что авторами работ являются украинцы.

Ранее директор феодосийской галереи Айвазовского Татьяна Гайдук назвала объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами абсурдом.