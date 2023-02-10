Метрополитен-музей изменил национальность художника Архипа Куинджи на «украинец»

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, США, изменил национальность художника Архипа Куинджи. Обновленное описание появилось на сайте учреждения.

Национальность пейзажиста в описании к картине «Красный закат на Днепре» теперь указана как «украинец». При этом, по данным ТАСС, еще 6 января на сайте было написано, что Куинджи русский. В описании к работе также уточняется, что художник родился в Мариуполе, «когда украинский город входил в состав Российской империи».

Ранее сообщалось, что музей также изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Переименование было сделано после требования украинских активистов.

В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне аналогичным образом изменила название картины Дега «Русские танцовщицы».