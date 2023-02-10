Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:03, 10 февраля 2023Культура

Метрополитен-музей изменил национальность художника Архипа Куинджи

Метрополитен-музей изменил национальность художника Архипа Куинджи на «украинец»
Картина Архипа Куинджи «Красный закат на Днепре»

Картина Архипа Куинджи «Красный закат на Днепре». Фото: The Metropolitan Museum of Art

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, США, изменил национальность художника Архипа Куинджи. Обновленное описание появилось на сайте учреждения.

Национальность пейзажиста в описании к картине «Красный закат на Днепре» теперь указана как «украинец». При этом, по данным ТАСС, еще 6 января на сайте было написано, что Куинджи русский. В описании к работе также уточняется, что художник родился в Мариуполе, «когда украинский город входил в состав Российской империи».

Ранее сообщалось, что музей также изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Переименование было сделано после требования украинских активистов.

В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне аналогичным образом изменила название картины Дега «Русские танцовщицы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
Украинские власти сообщили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне
В Новой Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки
Учитель российской школы заставил детей есть бумагу на уроке и попал на видео
Премьер Италии призвала всех лидеров Евросоюза встретиться с Зеленским
В Таиланде россиянин незаконно развлек туристов и закончил день в полиции
Избившему офицера мобилизованному россиянину ужесточили приговор
В правящей партии Молдавии заявили о готовности сформировать новый кабмин
Эрдоган сообщил о росте числа погибших в землетрясениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.