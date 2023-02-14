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12:14, 14 февраля 2023Культура

Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем

Глава галереи Айвазовского Гайдук назвала признание художника в США украинцем абсурдом

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Директор феодосийской галереи Айвазовского Татьяна Гайдук назвала объявление Метрополитен-музеем в Нью-Йорке русских художников украинцами полным абсурдом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский музей назвал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. На страницах картин «Корабль в лунном свете» и «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» появилась информация о том, что авторами работ являются украинцы.

«Конечно, Айвазовский был армянином, он был носителем армянской и русской культуры. В доме, в быту царили армянские традиции, но для всех Айвазовский является представителем большого русского мира. Во всем мире он стал известен как русский художник, один из тех, кто прославлял русское искусство. Он был весьма патриотичен, на своих картинах воспел все выдающиеся победы русского парусного флота», — заявила Гайдук.

Директор галереи Айвазовского добавила, что подобное переписывание аннотаций может быть принято обществом, чьи познания в области искусства являются достаточно узкими.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

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Анастасия Астахова
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