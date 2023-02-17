Взрыв упавшего в российском приграничном регионе боеприпаса сняли на видео

SHOT опубликовал видео взрыва боеприпаса, упавшего в Белгородской области

Жители поселка Крутой Лог приграничной Белгородской области стали свидетелями детонации упавшего с неба боеприпаса и сняли его на видео. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как ночью несколько мужчин идут в сторону горящего объекта. «Мы с голыми руками идем, ***** [черт побери], брать», — комментирует один из россиян. В этот момент происходит оглушительный взрыв, на который очевидцы эмоционально реагируют.

По информации канала, инцидент произошел в ночь на 17 февраля. Как пишут авторы поста, взорвалась противотанковая граната, упавшая со сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника. Предварительно, в регионе никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Белгородом произошло семь взрывов. Они раздались около 23:52 по московскому времени в центре города и продолжались примерно 10 минут с интервалами. Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что минувшей ночью в районе столицы региона сработала система ПВО. Информация о пострадавших не поступала.

В ноябре 2022 года муж с женой погибли из-за наезда их автомобиля на боеприпас в селе Староселье Белгородской области. Власти подтвердили эту информацию, но обстоятельства произошедшего не уточнили.