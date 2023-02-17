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09:36, 17 февраля 2023Россия

Глава приграничного региона России рассказал о сильных взрывах над Белгородом

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО в городе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ночью в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на своей официальной странице во «ВКонтакте» заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы приграничного российского региона, сведений о погибших или пострадавших не поступало.

«Доброе утро, дорогие друзья. И все-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша [система] ПВО», — подтвердил срабатывание системы ПВО губернатор.

Как ранее сообщало РИА Новости, ночью над Белгородом прозвучали семь громких взрывов.

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала спецоперации из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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