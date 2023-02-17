Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:40, 17 февраля 2023Россия

Над Белгородом произошло семь взрывов

В небе над Белгородом в ночь на 17 февраля произошло 7 взрывов, возможно, сработала ПВО

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Семь взрывов в небе произошло в центре Белгорода в ночь на пятницу, 17 февраля, возможно, сработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Взрывы раздались около 23.52 по московскому времени в центре города , они продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей. Звуки были как тихие, так и очень громкие.

16 февраля стало известно о попытках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США анонсировали крупные санкции G7 против России
На Украине национализировали активы Дерипаски
Латексная юбка бренда Кардашьян лопнула на блогерше во время примерки
В Турции спустя 260 часов после землетрясения спасли ребенка из-под завалов
Число жертв при землетрясениях в Турции выросло
Над Белгородом произошло семь взрывов
В МИД отказались раскрывать дальнейшие шаги России по «Северным потокам»
Главный тренер МЮ раскритиковал судей матча с «Барселоной» в Лиге Европы
В МИД России заявили о необходимости расследования взрывов на «Северных потоках»
Расход боеприпасов на Украине превысил производство в странах НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.