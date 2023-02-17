Над Белгородом произошло семь взрывов

В небе над Белгородом в ночь на 17 февраля произошло 7 взрывов, возможно, сработала ПВО

Семь взрывов в небе произошло в центре Белгорода в ночь на пятницу, 17 февраля, возможно, сработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Взрывы раздались около 23.52 по московскому времени в центре города , они продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у автомобилей. Звуки были как тихие, так и очень громкие.

16 февраля стало известно о попытках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.