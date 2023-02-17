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00:35, 17 февраля 2023Спорт

Главный тренер МЮ раскритиковал судей матча с «Барселоной» в Лиге Европы

Главный тренер МЮ тен Хаг раскритиковал судей первого матча с «Барселоной» в Лиге Европы
Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг. Фото: Albert Gea / Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал арбитров матча против «Барселоны» в Лиге Европы. Его слова приводит в Twitter корреспондент BBC Шамун Хафез.

«Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рэшфорде, а затем [должна быть] красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки», — заявил специалист. Тем не менее он назвал игру отличной, отметив, что на поле сошлись две атакующие команды.

«Манчестер Юнайтед» вничью сыграл первый матч 1/16 финала Лиге Европы против «Барселоны». Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 2:2. Гости вели 2:1 за 14 минут до окончания противостояния, однако пропустили гол бразильского защитника Рафиньи. Вторая встреча пройдет 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Тен Хаг возглавил МЮ в начале сезона-2022/2023. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.

Ксения Курашкина
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