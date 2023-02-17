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14:36, 17 февраля 2023Спорт

Стало известно об интересе европейских стран к ученицам Плющенко

РИА Новости: в Европе выразили заинтересованность в переходе фигуристок Жилиной и Титовой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федерации фигурного катания крупных европейских стран выразили заинтересованность в переходе учениц двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника агентства, речь идет о юниорках Веронике Жилиной и Софье Титовой. Отмечается, что Плющенко не принимал предложения о переходе его ведущих подопечных.

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Ранее Плющенко предрек смену флага его учениками из-за несправедливого судейства в России. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — заявил он.

На первенстве России среди юниоров 2023 года Жилина заняла второе место, Титова — четвертое. Обе спортсменки в прокатах продемонстрировали элементы ультра-си. После окончания соревнований Титова заявила Sport24, что недовольна своими оценками за произвольную программу.

Дарья Коршунова
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