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12:41, 17 февраля 2023Бывший СССР

Захарова заявила о стремлении Зеленского довести Украину до самоубийства

Представитель МИД Захарова: гонениями на УПЦ Зеленский доведет Украину до самоубийства

Фото: Nathan Howard / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Украины в отношении Украинской православной церкви, назвав это гонениями и посчитав, что тем самым президент Владимир Зеленский «доведет страну до самоубийства». Слова Захаровой приводит РИА Новости.

Она указала на рассматриваемые Верховной Радой законопроекты о возможном ограничении деятельности УПЦ, отчуждении ее собственности и смены названия, а также о полном запрете церкви.

По мнению пресс-секретаря МИД РФ, эти проекты нарушают конституцию страны, а «антицерковная кампания вызывает недовольство в разных слоях украинского общества». «Это, конечно, доведение до самоубийства», — заявила она.

В январе кабинет министров Украины внес в Верховную Раду закон, направленный на запрет Украинской православной церкви в том случае, если власти страны решат, что она связана с Россией.

Кроме того, Зеленский ужесточил санкции в отношении десяти представителей УПЦ и Русской православной церкви.

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Антон Похиляк
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