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14:50, 17 февраля 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили режим воздушной тревоги

Фото: Shutterstock

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Также стало известно о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Сигналы воздушной тревоги в регионе начали звучать в 14:09 по московскому времени.

Помимо этого, 17 февраля сообщалось о взрыве в украинском городе Сумы на северо-востоке страны. В Сумской области были слышны предупредительные сигналы с 12:43 по 13:14 по московскому времени.

Днем ранее, 16 февраля, по всей республике также звучали сирены воздушной тревоги. Так, сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.

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Варвара Кошечкина
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