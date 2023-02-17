На всей территории Украины объявили режим воздушной тревоги

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Также стало известно о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Сигналы воздушной тревоги в регионе начали звучать в 14:09 по московскому времени.

Помимо этого, 17 февраля сообщалось о взрыве в украинском городе Сумы на северо-востоке страны. В Сумской области были слышны предупредительные сигналы с 12:43 по 13:14 по московскому времени.

Днем ранее, 16 февраля, по всей республике также звучали сирены воздушной тревоги. Так, сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах в период с 13:11 по 13:16 по московскому времени.