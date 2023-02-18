«Роскосмос» принял решение по неисправному «Прогрессу МС-21»

«Роскосмос»: неисправный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), сведут с орбиты 19 февраля. Соответствующее решение приняли в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля», — заявили в госкорпорации.

Утром 18 февраля «Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21».

От МКС российский грузовой космический корабль был отстыкован ранее в этот же день.

Утечка теплоносителя пристыкованного к МКС корабля «Прогресс МС-21» была зафиксирована 11 февраля.