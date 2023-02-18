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14:19, 18 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» принял решение по неисправному «Прогрессу МС-21»

«Роскосмос»: неисправный корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), сведут с орбиты 19 февраля. Соответствующее решение приняли в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля», — заявили в госкорпорации.

Утром 18 февраля «Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21».

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Сведение с орбиты неисправного «Прогресса МС-21» отложили
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От МКС российский грузовой космический корабль был отстыкован ранее в этот же день.

Утечка теплоносителя пристыкованного к МКС корабля «Прогресс МС-21» была зафиксирована 11 февраля.

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Иван Потапов
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