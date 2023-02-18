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09:49, 18 февраля 2023Наука и техника

Сведение с орбиты неисправного «Прогресс МС-21» отложили

«Роскосмос»: сведение с орбиты неисправного «Прогресс МС-21» отложено

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сведение с околоземной орбиты неисправного грузового корабля «Прогресс МС-21», ранее отстыкованного от Международной космической станции (МКС), отложено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация отмечает, что после отстыковки от МКС была проведена съемка внешней поверхности корабля, в результате которой не было обнаружено видимых повреждений корпуса космического грузовика. После этого было принято решение отложить сведение с околоземной орбиты «Прогресс МС-21».

Окончательное решение о перспективах корабля примет госкомиссия. «Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты», — сообщает госкорпорация.

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11 февраля 2023

Утром 18 февраля «Прогресс МС-21» был отстыкован от МКС.

11 февраля в госкорпорации сообщили, что пристыкованный к МКС грузовой корабль разгерметизирован, однако жизни и здоровью экипажа станции угрозы нет.

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Иван Потапов
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