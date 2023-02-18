Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за допинг

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Отстранение длится с 13 января 2023 года до 12 января 2025-го. Яременко рассказал, что спортсмен проходил по списку информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Он подчеркнул, что Ильиных не будет лишен медали Олимпиады Игр 2012 года в Лондоне, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России в 2013 году.

В октябре 2021 года российский волейболист Дмитрий Мусэрский был дисквалифицирован за применение допинга. Он рассказал, что был пойман на допинге в 2013 году, однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрыло этот результат и от него, и от WADA.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификациями, аннулированием результатов и лишением наград.

