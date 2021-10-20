Дисквалифицированный за допинг российский чемпион ОИ по волейболу объяснился

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, дисквалифицированный за применение допинга, назвал отстранение несправедливым. Спортсмен объяснился в интервью РИА Новости.

Он заявил, что не помнит название найденного у него запрещенного вещества, но оно имеет растительное происхождение. Поэтому, по мнению Мусэрского, допинг, количество которого было очень небольшим, мог попасть в его организм с едой.

Волейболист также рассказал, что на допинге он был пойман в 2013 году Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), однако организация скрыла этот результат и от него, и от Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца», — добавил игрок.

Через несколько лет, по словам Мусэрского, данные оказались у WADA, поэтому его было решено наказать. Он также отметил, что у него не было возможности вскрыть вторую пробу. Кроме того, не учитывался чистый тест, взятый через несколько недель после положительного. «Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат скрыли. Мне кажется, это крайне нечестно», — заявил Мусэрский.

О дисквалификации волейболиста, выигравшего Олимпиаду-2012 в составе сборной России, стало известно ранее в среду, 20 октября. Срок отстранения будет отсчитываться с 5 апреля 2021-го и завершится 4 января 2022 года.