Российского волейболиста дисквалифицировали из-за допинг-пробы 2013 года

Российского волейболиста Дмитрия Мусэрского, выступающего за японский клуб «Сантори Санбердз» с 2018 года, дисквалифицировали после перепроверки его допинг-пробы, которую он сдавал в мае 2013 года, сообщается на сайте команды.

Клуб, за который он играет, получил уведомление об отстранении игрока от Международной федерации волейбола (FIVB). Сообщается, что спортсмен дисквалифицирован на срок в девять месяцев. Ограничение будет действовать с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Отмечается, что за время действия дисквалификации Мусэрский успел сыграть пять матчей за сборную России в Лиге Наций-2021, однако из-за травмы пропустил Олимпиаду-2020 в Токио, где российская сборная завоевала серебряные медали.

Ранее стало известно, что американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг не будет наказана за применение допинга. Спортсменка избежала ответственности, так как Антидопинговое агентство США (USADA) пришло к выводу, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с косметикой.