Российскую биатлонистку официально лишили медали Олимпиады в Сочи

IBU аннулировал результаты Ольги Зайцевой в эстафете на Играх в Сочи

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Таким образом, Международный олимпийский комитет (МОК) официально перераспределил награды по итогам женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2014 и лишил Зайцеву серебряной награды. Согласно обновленным протоколам, второе место досталось команде Норвегии.

Летом 2020-го немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении в допинг-пробе россиянки от октября 2014-го мужской ДНК. Как утверждается, в рамках судебно-медицинской экспертизы было установлено, что это ДНК супруга Зайцевой.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Именно тогда у спортсменок отобрали серебро, завоеванное на Играх-2014 в биатлонной эстафете.

В 2014 году Зайцева прекратила выступления. В январе 2015-го она объявила о завершении спортивной карьеры.

На счету Зайцевой два олимпийских золота. Она завоевывала награды на Олимпиадах в Ванкувере и Турине.