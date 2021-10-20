В сборной России по волейболу отреагировали на дисквалификацию победителя ОИ

Генменеджер сборной России Тетюхин об отстранении Мусэрского за допинг: доказательств нет

Доказательств применения допинга российским волейболистом Дмитрием Мусэрским нет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

По его словам, речь не идет о каком-то конкретном запрещенном препарате, а санкции основываются на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. «Сейчас нужно доказывать, что ты не виноват, как многим другим спортсменам из этого списка», — отреагировал Тетюхин.

Он также рассказал, что отстранение Мусэрского никак не повлияет на его карьеру в сборной. По мнению Тетюхина, волейболист находится в отличной форме.

О дисквалификации Мусэрского стало известно ранее в среду, 20 октября. Россиянин сможет возобновить выступления в январе 2022 года. Уточнялось, что спортсмен сдал положительную пробу в 2013 году.

