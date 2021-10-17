Минеев объяснил «бешеную функционалку» Исмаилова допингом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев поделился мнением о выступлении его оппонента — Магомеда Исмаилова. По его словам, соперник использовал допинг перед боем, передает «Чемпионат.com».
«Я ждал, что у него будет бешеная функционалка. У нас же не проводят допинг-контроль. А печень. Она у всех одинаковая. Особенно, если ты любитель химии», — убежден 31-летний Минеев.
Ранее 17 октября Исмаилов объяснил свое состояние в конце боя с Минеевым, который завершился победой второго. Россиянин заявил, что он потерял сознания из-за нехватки кислорода.
Поединок спортсменов возглавил турнир AMC Fight Nights в Сочи. Минеев одержал победу нокаутом в третьем раунде противостояния.
Этот бой стал вторым для Минеева и Исмаилова. В первой схватке была зафиксирована ничья.