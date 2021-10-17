Исмаилов сделал заявление после нокаута от Минеева

Магомед Исмаилов обратился к фанатам после поражения от Владимира Минеева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов выступил с заявлением после поражения от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights в Сочи. Пост доступен в Instagram спортсмена.

35-летний Исмаилов признался, что потерял сознание в бою с Минеевым из-за нехватки кислорода. Он также выразил уважение сопернику, который помог ему подняться после нокаута.

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Исмаилов отметил в своем обращении к фанатам, что Минеев заинтересован в третьей схватке. Боец заявил, что поделится своим мнением по данному вопросу позже.

Минеев удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над Исмаиловым в третьем раунде противостояния.

Этот поединок стал вторым для спортсменов. Впервые они встретились в клетке в октябре 2018-го. Тогда пятираундовый бой не выявил победителя.