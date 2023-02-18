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12:55, 18 февраля 2023Спорт

Фанаты иранского клуба вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»

Фанаты иранского клуба «Сепахан» вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Фанаты иранского футбольного клуба «Сепахан» вывесили флаг Украины во время товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в Twitter Iran International English.

Встреча прошла 17 февраля на стадионе «Накш-э-джахан» в иранском Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды. Голами отметились полузащитник Мохаммад Горбани и защитник Мохаммад Данешгар, забившие мячи на четвертой и первой добавленной к первому тайму минутах.

После 17 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. В первом матче после зимней паузы команда примет «Нижний Новгород» 4 марта.

Во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу в ноябре 2022 года иранский фанат также демонстрировал флаг Украины. После этого стюард потребовал прекратить показывать символику страны, и болельщик подчинился.

Андрей Стрельцов
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