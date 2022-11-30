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00:05, 30 ноября 2022Спорт

Фаната за пять секунд заставили убрать украинский флаг на матче ЧМ Иран-США

Фаната заставили убрать флаг Украины на матче чемпионата мира между Ираном и США в Катаре

Фото: Molly Darlington / Reuters

Фанат развернул флаг Украины на трибуне во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Стюард потребовал прекратить демонстрировать символику третьей страны, и болельщик подчинился. По информации агентства, инцидент занял не более пяти секунд.

Ранее Федерация футбола Ирана потребовала отстранить США от чемпионата мира из-за искаженного изображения флага. По информации источника Guardian, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики.

Матч Иран-США закончился со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич.

Марина Совина
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