Фаната за пять секунд заставили убрать украинский флаг на матче ЧМ Иран-США

Фаната заставили убрать флаг Украины на матче чемпионата мира между Ираном и США в Катаре

Фанат развернул флаг Украины на трибуне во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Стюард потребовал прекратить демонстрировать символику третьей страны, и болельщик подчинился. По информации агентства, инцидент занял не более пяти секунд.

Ранее Федерация футбола Ирана потребовала отстранить США от чемпионата мира из-за искаженного изображения флага. По информации источника Guardian, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики.

Матч Иран-США закончился со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич.