Иран потребовал отстранить сборную США от чемпионата мира-2022

Иран потребовал отстранить сборную США от ЧМ-2022 из-за искаженного изображения флага

Федерация футбола Ирана потребовала отстранить сборную США от чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре из-за искаженного изображения флага иранской республики. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики. Федерация направила жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) и посчитала, что американцев следует дисквалифицировать на десять матчей.

Ранее сборная США в Twitter опубликовала таблицу группы B ЧМ-2022 с искаженным изображением флага Ирана в знак поддержки женщин в стране. Данный флаг используется протестующими и иранской оппозицией. Позже запись была удалена.

Сборные США и Ирана на чемпионате мира в Катаре играют в группе В. После двух матчей иранцы занимают второе место, набрав три очка. Американцы располагаются на третьем месте с двумя очками. Команды проведут встречу друг против друга 29 ноября.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью местной жительницы Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.