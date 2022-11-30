Еще две сборные вышли в плей-офф чемпионата мира-2022

Сборная США победила Иран и вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года

Сборные Англии и США вышли в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре группы B англичане одержали победу над командой Уэльса. Встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился нападающий Маркус Рашфорд, также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

В другой встрече играли Иран и США. Американская команда оказалась сильнее — 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич.

Таким образом, сборная Англии стала лидером группы В, набрав семь очков. США заняли второе место с пятью очками. Обе команды сыграют в 1/8 финала чемпионата мира, где англичане встретятся с Сенегалом, а американцы — с Нидерландами.