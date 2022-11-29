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20:00, 29 ноября 2022Спорт

Стали известны еще два участника плей-офф чемпионата мира-2022

Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф ЧМ-2022

Фото: John Sibley / Reuters

Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре группы А нидерландцы одержали победу над хозяевами турнира — сборной Катара. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отличились нападающий Коди Матес Гакпо и полузащитник Френки де Йонг.

В другой встрече играли Эквадор и Сенегал. Африканская команда оказалась сильнее — 2:1. На 44-й минуте пенальти реализовал полузащитник африканской команды Исмаила Сарр. На 67-й минуте счет сравнял хавбек Мойсес Кайседо. На 70-й минуте голом отличился Калиду Кулибали.

Таким образом, сборная Нидерландов стала лидером группы А, набрав семь очков. Сенегал занял второе место с шестью очками. Обе команды сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. Катар занял последнее место, набрав ноль очков.

Анастасия Борисова
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