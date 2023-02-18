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19:07, 18 февраля 2023Спорт

Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче чемпионата Кипра

Гол россиянина Александра Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче чемпионата Кипра

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

«Арис» обыграл «Неа Саламина» в матче 24-го тура чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Первым ворота соперников поразил российский форвард Александр Кокорин. Также одержать победу «Арису» помогли Янник Гомис и Георгиос Кацикас, забивший автогол.

Благодаря голу в этом матче Кокорин вернулся на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра. В текущем сезоне он отметился девятью голами.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — поделился игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

Дарья Коршунова
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