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23:44, 18 февраля 2023Спорт

Экс-тренер сборной России оценил возможную натурализацию легионеров «Зенита»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев выступил против натурализации Малкома и Клаудиньо

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил возможную натурализацию бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Его слова приводит Sport24.

Игнатьев выступил против такого развития событий. «Что это даст России? Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», — объяснил он.

17 февраля сообщалось, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года. При этом, по действующим правилам Международной федерации футбола (ФИФА), они не смогут сменить спортивное гражданство и играть за сборную России, так как ранее выступали на официальных турнирах в составе сборной Бразилии.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Андрей Стрельцов
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