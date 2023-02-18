Журналист Херш заявил, что действия США сплотили россиян вокруг президента Путина

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил, что США своими враждебными действиями сплотили российский народ вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью с изданием consortiumnews.com.

Херш заявил о сплоченности россиян вокруг Путина благодаря США и подчеркнул, что действия Вашингтона были «действительно глупой вещью». Он также напомнил о публикациях, в которых говорилось о якобы плохом здоровье политика и присутствовали спекуляции.

«Я не приветствую начало войны. Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю - мы дали ему повод, из-за которого народ поддерживает его», — подчеркнул автор.

Журналист назвал госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря Викторию Нуланд «очень воинственными ребятами». По его мнению, они являются «намного более враждебными», чем президент страны Джо Байден.

«Эти трое: Нуланд, Блинкен и Салливан, я думаю, они сильно на него [президента США] давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю», — заключил Херш.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.