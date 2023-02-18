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11:58, 18 февраля 2023Спорт

Роднина оценила слова Плющенко о выступлении россиян без флага

Роднина заявила, что решение о допуске россиян в нейтральном статусе примет не Плющенко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что российские спортсмены могут согласиться на выступления без флага. Ее слова приводит РБК.

Роднина заявила, что Плющенко не может повлиять на решение о допуске россиян на соревнования в нейтральном статусе, так как за это отвечают вышестоящие инстанции. «Плющенко мог сказать это на эмоциях. Ну и что мы теперь за эмоции будем хвататься», — посчитала она.

17 февраля Плющенко отказался считать предателями сменивших спортивное гражданство спортсменов. По его мнению, если есть возможность выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, то нужно ею воспользоваться.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе Международный союз конькобежцев, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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