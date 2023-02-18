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08:02, 18 февраля 2023Наука и техника

В Великобритании создали дрон-камикадзе для Украины

The Drive: Минобороны Великобритании курирует программу по дронам-камикадзе для ВСУ

Фото: Ian Baldwin/ Unsplash

Минобороны Великобритании курирует программу по созданию дронов-камикадзе, предназначенных для использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на британскую компанию QinetiQ, принимающую участие в соответствующей секретной программе, пишет The Drive.

Американское издание утверждает, что под руководством британского военного ведомства разработаны и проведены летные испытания нескольких экспериментальных беспилотников, часть из которых будет отправлена на Украину, например, напечатанный на 3D-принтере дрон-камикадзе с треугольным крылом.

Отмечается, что в ходе испытаний беспилотники, создаваемые под руководством Минобороны Великобритании, проходят испытания, в частности, по противодействию системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего в программе, по данным издания, приняли участие пять компаний-разработчиков летательных аппаратов.

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В июне того же года российское военное ведомство сообщило об уничтожении зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Стрела-10» украинского беспилотного летательного аппарата А1-СМ «Фурия».

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Иван Потапов
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