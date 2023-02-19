Названы лучшие балетные упражнения для похудения

Балетный тренер Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для похудения

Балетный тренер Акулина Бахтурина назвала лучшие балетные упражнения для похудения. Об этом сообщает Marie Claire.

Первым упражнением Бахтурина посоветовала вытягивать ноги. При этом нужно напрячь мышцы бедер, подтянуть коленные чашечки, вытянуть мышцы голеней и с силой потянуть стопы на себя. Затем совершить подъем на полупальцы, что поможет укрепить мышцы стоп и голеней. Третьем упражнением станет плие, при котором пятки сведены вместе, а носки разведены в стороны.

Далее тренер посоветовала выполнить пор-де-бра — движение руками, при котором нужно держать арбуз на уровне талии, приподняв локти и опустив плечи. Затем следует уголок, при котором человек садится на ягодицы, держит руки над головой и старается оторвать ноги от пола и зафиксироваться в этом положении как можно дольше.

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