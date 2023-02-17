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11:53, 17 февраля 2023Спорт

Эксперт назвала три лучших упражнения для домашних тренировок

Эксперт Ком назвала приседания и отжимания лучшими упражнениями для домашних тренировок

Фото: chesterf / shutterstock

Фитнес-эксперт Кэт Ком назвала три лучших упражнения для домашних тренировок. Ее слова приводит Forbes Health.

Первое упражнение, которое посоветовала тренер, — это отжимания. Для начала следует встать в высокую планку, расставив руки на ширине плеч и вытянув ноги прямо позади себя. Затем нужно медленно опускаться, сгибая руки в локтях, и, как только грудь коснется пола или зависнет над ним, вернуться в исходное положение. «Локти можно держать прижатыми к бокам или слегка развести их. Мышцы кора и ног важно держать в напряжении, чтобы тело оставалось прямой линией», — добавила Ком.

После Ком рекомендовала выполнять приседания. «Начните в положении стоя, ноги на ширине плеч. Согнитесь в бедрах и согните колени, опускаясь до тех пор, пока бедра не будут параллельны полу. Держите ступни на полу, лодыжки и колени параллельны друг другу, не прогибаясь внутрь. Вернитесь в положение стоя», — описала она правильную технику выполнения упражнения. Чтобы превратить приседания в кардиоупражнение, тренер предложила добавить к ним выпрыгивания.

Затем эксперт посоветовала выполнять прыжки с махами руками. «Встаньте, руки по бокам и ноги вместе. Выпрыгните, расставив ноги шире бедер, и одновременно поднимите руки над головой. Далее прыжком вернитесь в исходное положение. При этом руки должны быть немного согнуты в локтях», — объяснила она технику выполнения упражнения.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

Дарья Коршунова
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