Фитнес-эксперт назвал правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва

Фитнес-эксперт посоветовал заниматься йогой, чтобы вернуться к тренировкам после перерыва

Фитнес-эксперт Джей Кардиелло назвал правила возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Его слова приводит Shape.

Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю. «Затем в зависимости от вашего графика попробуйте включить легкие кардиотренировки», — рассказал Кардиелло.

Тренер отметил, что интенсивные нагрузки можно постепенно вводить через неделю после начала кардио. «Рассмотрите упражнения для улучшения осанки, развития основной силы, активизации ягодичных мышц и подколенных сухожилий», — добавил специалист. Он пояснил, что на начальном этапе подойдут приседания, выпады, планка и занятия на фитболе.

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