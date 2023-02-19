В Госдуме отреагировали на слова Макрона о нежелании поражения России

Депутат Чепа назвал цинизмом слова Макрона о нежелании поражения России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не желает поражения России, звучат крайне цинично. Так в разговоре с «Лентой.ру» на заявление французского лидера отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я не очень хорошо понял его заявление. Мы не хотим разгрома России, но поставляем Украине оружие все больше и больше. "Мы не хотим разгрома России", — а чего они хотят? Зачем они тогда говорят, что не хотели подписывать Минские соглашения? Как все это сочетается?», — сказал депутат.

Цинизм и двуличие сегодня просто прет от лидеров западных государств. Они уже просто не знают, что сказать, как и чем оправдать свои действия Алексей Чепа депутат Госдумы

Глава Франции в интервью изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что Париж никогда не выступал и не будет выступать за разгром России. При этом, по его мнению, необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров. В то же время он считает, что ни одной из сторон не удастся добиться полной победы.

Комментируя слова французского лидера, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале о помощи Киеву со стороны Парижа. «Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят», — отметила дипломат.