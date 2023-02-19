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11:55, 19 февраля 2023Мир

Захарова прокомментировала слова Макрона о нежелании разгрома России

Захарова в ответ на слова Макрона о нежелании разгрома РФ напомнила об оружии для Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании разгрома России и напомнила о поставках оружия Киеву. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим. Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят», — указала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. По словам Макрона, некоторым хотелось бы «в первую очередь разгромить Россию» и «атаковать ее на собственной территории». «Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — отметил он. При этом он также выразил мнение, что «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

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Виктория Кондратьева
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