Экстренные службы подтвердили гибель военных при пожаре в российском регионе

Экстренные службы подтвердили гибель шести военных при пожаре в блиндаже в Курской области

Шесть российских военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло около 10:40 утра в районе села Уланок Суджанского района. Внутри блиндажа были семь военнослужащих, один из которых выжил, но получил ожоги.

Таким образом подтвердилась появившаяся ранее информация о гибели шести военных в приграничном российском регионе. По информации Telegram-канала Mash, все погибшие были срочниками. Предварительно, пожар начался после того, как один из солдат плеснул в огонь горючую жидкость.

Ранее в Курской области российский военнослужащий подорвался на противопехотной осколочной мине во время ее установки. Солдат получил ранение лодыжки и лишился пальца на ноге.

Похожий случай произошел 15 января на хуторе Тоненькое в Белгородской области, где из-за взрыва пострадали 10 военнослужащих. Как сообщили в экстренных службах, в сельском доме культуры начался пожар, в результате которого сдетонировали находящиеся внутри боеприпасы.