В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников

Mash: шесть солдат-срочников погибли в селе Горналь Курской области при взрыве в блиндаже

Шесть солдат-срочников погибли в Курской области при взрыве в блиндаже. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, это случилось в селе Горналь. Предварительно, взрыв произошел в блиндаже, когда солдаты срочной службы топили печь. Тогда один из них плеснул в огонь горючую жидкость, после чего раздался взрыв и начался пожар.

Как сообщает Mash, после начавшегося пожара выжили двое военнослужащих, тела остальных пока не найдены. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

В октябре 2022 года в Белгородской области на полигоне Западного военного округа двое граждан одного из стран СНГ открыли огонь по добровольцам. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Минобороны России назвало произошедшее терактом и подчеркнуло, что преступников уничтожили ответным огнем.

Впоследствии в декабре трое военнослужащих погибли при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Энгельсе Саратовской области. В Минобороны уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон на подлете к авиабазе.

С октября 2022 года президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.