Минобороны подтвердило атаку ВСУ на аэродром в Энгельсе

Минобороны России подтвердило атаку беспилотника ВСУ на аэродром в саратовском Энгельсе

Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает ведомство в понедельник, 26 декабря, передает РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон на подлете к авиабазе. «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — заявили в ведомстве.

Авиатехника, находившаяся на саратовском аэродроме, повреждена не была, добавили в Минобороны.

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке сообщений о ЧП на военном объекте в Энгельсе.