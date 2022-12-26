Минобороны подтвердило атаку ВСУ на аэродром в Энгельсе
Минобороны России подтвердило атаку беспилотника ВСУ на аэродром в саратовском Энгельсе
Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает ведомство в понедельник, 26 декабря, передает РИА Новости.
В Минобороны уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон на подлете к авиабазе. «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — заявили в ведомстве.
Авиатехника, находившаяся на саратовском аэродроме, повреждена не была, добавили в Минобороны.
Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке сообщений о ЧП на военном объекте в Энгельсе.