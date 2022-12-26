Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 26 декабря 2022Россия

Минобороны подтвердило атаку ВСУ на аэродром в Энгельсе

Минобороны России подтвердило атаку беспилотника ВСУ на аэродром в саратовском Энгельсе

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает ведомство в понедельник, 26 декабря, передает РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон на подлете к авиабазе. «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — заявили в ведомстве.

Авиатехника, находившаяся на саратовском аэродроме, повреждена не была, добавили в Минобороны.

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке сообщений о ЧП на военном объекте в Энгельсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
Военный аналитик назвал «чудо-оружие» российских военных против ВСУ
Минобороны рассказало о состоянии самолетов в Энгельсе после атаки дрона ВСУ
Чимаев высказался о возможном бое против чемпиона UFC
Минобороны подтвердило атаку ВСУ на аэродром в Энгельсе
Россиянка посетила курорт на Кубе и описала его фразой «Совок на берегу океана»
В ВКС заявили об освоении всеми экипажами дальней авиации гиперзвуковых ракет
Няня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в неожиданном месте
Россиян предупредили о мошенничестве через умные гаджеты
Назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.