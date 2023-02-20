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12:36, 20 февраля 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине

Фитнес-тренер Егорова назвала наклоны лучшими упражнениями для снятия напряжения в спине

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первым эксперт посоветовала упражнение «Кошка». Для его выполнения нужно встать на четвереньки, расположив выпрямленные руки на ширину плеч, на вдохе аккуратно прогнуть позвоночник, а на выдохе напрячь пресс и максимально округлить спину.

Далее нужно выполнить наклон с опорой на стену. При этом нужно встать на расстоянии двух шагов от стены, наклониться вперед, упершись ладонями в стену, и растягивать спину. Последним упражнением Егорова назвала «Позу ребенка», при котором нужно опуститься на колени, наклониться вниз и вытянуть руки перед собой и двигаться вперед до тех пор, пока лоб не коснется пола.

Ранее фитнес-эксперт Кэт Ком назвала три лучших упражнения для домашних тренировок. Для начала специалист посоветовала делать отжимания. После Ком рекомендовала выполнять приседания. Затем эксперт предложила делать прыжки с махами руками.

Анастасия Борисова
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