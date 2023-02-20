Названа возможная цель поездки Байдена в Киев

Политолог Дудаков связал приезд Байдена в Киев с предвыборной кампанией

Посещение президентом США Джо Байденом Киева является частью предвыборной кампании главы государства и вряд ли преследует какие-то другие цели, считает политолог Малек Дудаков. По его мнению, озвучить информация о новом пакете военной помощи можно было без визита в страну. О цели визита Байдена на Украину специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Байден был последним западным политиком, еще не побывавшим в Киеве. Цель здесь такая же, что и у визита в Польшу. Даже речь, с которой выступил президент, о дальнейшей поддержке Украины, примерно та же. Очевидно, что украинская повестка становится одной из приоритетных в рамках предвыборной кампании», — считает Дудаков.

Политолог предположил, что Байден хочет выступить в роли бывших президентов США Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна. В роли главы государства, ведущего большую войну в Европе. Именно это должно стать основной частью его предвыборной кампании.

«Очевидно, целью является и демонстрация единства в вопросе поддержки Украины. Хватит ли для этого военных возможностей у США и стран НАТО — вопрос открытый, но, как мы видим, само стремление остается неизменным, — сказал политолог. — Это не более чем пиар-поездка. Мы услышали о согласовании очередного пакета военной помощи, но это можно было сделать и без посещения Украины».

О том, что Байден, несмотря на заявления Белого дома, все же может находиться с визитом в Киеве, сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке ранее в понедельник. Выступая в Киеве, президент объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.

Это первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине. Белый дом отрицал возможность посещения Байденом Украины. Говорилось лишь о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО.