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04:30, 20 февраля 2023Наука и техника

Коронавирус научились обнаруживать по образцам слез

В USP протестировали новый метод обнаружения COVID-19 по слезе

Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress.com

Команда специалистов из Университета Сан-Паулу (USP) в Бразилии научилась обнаруживать коронавирус по образцам слез. Выводы исследования опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Новый метод был протестирован на 61 пациенте, госпитализированном с COVID-19. С помощью ПЦР-анализа у 28 человек был отрицательный результат, а 33 — положительный. Слезы были проанализированы у всех 33 положительных и у 14 из 28 отрицательных участников. Образцы собрали в первой половине 2021 года, когда самыми распространенными штаммами были гамма и дельта.

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Авторы также использовали тест Ширмера, при котором полоска специальной бумаги помещается на пять минут внутрь нижнего века. Обычно этот способ применяется, чтобы определить, достаточно ли глаз производит слезной жидкости.

SARS-CoV-2 был обнаружен в 18,2 процентах образцов, взятых с помощью первого метода-мазка, и в 12,1 процентах случаев, проанализированных с помощью теста Ширмера. Ни у одного из пациентов, у которых был отрицательный результат на вирус в ПЦР-исследовании не было положительного результата в образцах слез.

При этом у испытуемых с частицами вируса в слезной жидкости вероятность смерти была почти в семь раз выше по сравнению с пациентами с отрицательным результатом. Также у них наблюдался более высокий риск сопутствующих заболеваний. У большинства участников наблюдалось низкое слезоотделение и дискомфорт в глазах, что указывает на необходимость использования искусственной слезы при госпитализации.

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Елена Апазиди
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