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06:44, 20 февраля 2023Мир

Генсек ООН осудил очередной пуск ракет КНДР

Генсек ООН Гутерреш осудил пуск ракет КНДР и призвал Пхеньян отказаться от провокаций

Фото: Emilie Madi / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря и призвал Пхеньян немедленно отказаться от любых дальнейших провокаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По словам генсека, Северная Корея должна полностью выполнять свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совбеза ООН.

Гутерреш призвал стороны возобновить диалог, который приведет «к устойчивому миру и полной денуклеаризации Корейского полуострова».

КНДР подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря. Отмечается, что снаряды пролетели 395 и 337 километров соответственно. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал быть готовыми к непредвиденным ситуациям на фоне пуска ракет со стороны Северной Кореи.

Марина Совина
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