Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
22 февраля
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
15:22, 20 февраля 2023Спорт

Экс-тренер сборной России ответил высмеявшему игру в стране финскому хоккеисту

Тренер Крикунов назвал трусом финского хоккеиста, высмеявшего выступления в России
Владимир Крикунов

Владимир Крикунов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил финскому хоккеисту, высмеявшему выступления в России. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал спортсмена, пожелавшего остаться анонимным, трусом. По его мнению, финн должен бы выразить благодарность, а не оправдываться за игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Они приезжают за деньгами в первую очередь», — подытожил Крикунов.

Ранее в понедельник, 20 февраля, финский хоккеист признался, что решил играть в КХЛ, потому что его интересовали только деньги. Он назвал чушью утверждения спортсменов о том, что «они приехали в Россию из-за пейзажа или борща».

В материале Ilta-Sanomat отмечается, что средняя зарплата финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тысяч евро за сезон. Это составляет почти 40 миллионов рублей.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Российский губернатор показал разрушения в дважды за день обстрелянном ВСУ селе
Стали известны подробности смертельного пожара в подмосковном ТЦ
В бундестаге обвинили правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину
Нелепый наряд звезды «Хода королевы» на BAFTA стал предметом насмешек в сети
Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым
Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Устроивший ДТП на Бали россиянин сбежал из больницы и был объявлен в розыск
Режиссер «Дюны» похвалил «Фабельманов» Стивена Спилберга
Отъезд Байдена из Киева попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.