Экс-тренер сборной России ответил высмеявшему игру в стране финскому хоккеисту

Тренер Крикунов назвал трусом финского хоккеиста, высмеявшего выступления в России

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил финскому хоккеисту, высмеявшему выступления в России. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал спортсмена, пожелавшего остаться анонимным, трусом. По его мнению, финн должен бы выразить благодарность, а не оправдываться за игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Они приезжают за деньгами в первую очередь», — подытожил Крикунов.

Ранее в понедельник, 20 февраля, финский хоккеист признался, что решил играть в КХЛ, потому что его интересовали только деньги. Он назвал чушью утверждения спортсменов о том, что «они приехали в Россию из-за пейзажа или борща».

В материале Ilta-Sanomat отмечается, что средняя зарплата финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тысяч евро за сезон. Это составляет почти 40 миллионов рублей.