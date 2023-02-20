Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео

Жительница белгородского села Вознесеновка сняла на видео разрушения после обстрела ВСУ

Жительница села Вознесеновка в приграничной Белгородской области сняла на видео разрушения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На опубликованном видео женщина показывает, что один из выпущенных по селу снарядов попал в жилой дом и сильно повредил его.

«Той стороны вообще нет, одна крыша. Все разворотило (...) Ужас. Что я должна сказать, это просто ужас!» — прокомментировала обстрел россиянка.

Об обстреле села Вознесеновка сообщалось утром 20 февраля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, удар ВСУ повредил несколько домовладений и предприятий. «Людей организованно вывозим с их территорий», — заявлял Гладков.

Также сегодня, 20 февраля, в Белгородской области было обстреляно село Новая Таволжанка, а в Курской области — поселок Краснооктябрьский.