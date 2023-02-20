ВСУ повторно обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина обстреливает бытовой корпус птицефабрики. «Все сотрудники предприятия эвакуированы», — написал глава региона.