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12:09, 20 февраля 2023Россия

ВСУ повторно обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина обстреливает бытовой корпус птицефабрики. «Все сотрудники предприятия эвакуированы», — написал глава региона.

Евгения Куликова
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