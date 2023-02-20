Раскрыты детали нападения на сына сотрудника тульского «Арсенала» в Швейцарии
Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, что на футбольном матче в Швейцарии на его сына Артема Овсянникова напали ультрас. Об этом Евгений Овсянников сообщил в разговоре с «Лентой.ру». Он рассказал о случившемся и поделился подробностями конфликта.
Артем Овсянников приехал на матч чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт», рассказал его отец изданию «Спорт-Экспресс». Перед началом игры молодой человек решил снять видео для соцсетей. Это не понравилось одному из фанатов, который ударил его по ноге и потребовал удалить запись. Артем Овсянников решил рассказать о случившемся в новом видео. В этот момент к нему подбежал другой болельщик с претензией, что тот говорит на русском языке.
По словам отца Артема Овсянникова, с таким проявлением агрессии его сын, который учится в Германии, столкнулся впервые.
«Сейчас все хорошо. Он написал заявление в полицию, надеюсь, что накажут виновных. Артем будет спрашивать у полиции, как идет расследование. Он сделал все необходимое, чтобы довести это дело до конца. Инцидент, безусловно, оставил осадок. За все время, что он там учится — с 2019 года, никаких проблем не было вообще никогда с людьми из разных стран. Все было хорошо всегда. Это какие-то ультрас», — рассказал он.
К счастью, все закончилось относительно благополучно. Как он нам рассказывал, все могло бы быть гораздо хуже, если бы его затащили на этот фанатский сектор
Артем Овсянников также отметил, что стюарды не реагировали на происходящее. Сотрудники стадиона вмешались в конфликт только после того, как россиянин начал кричать.
Также молодой человек отметил, что приобрел самый дешевый билет на матч. Это было место в фанатском секторе, однако соответствующего уведомления при покупке не было. Когда он рассказал о случившемся в социальных сетях, болельщики написали ему много негативных сообщений. В частности, его обвинили в съемках в фанатском секторе.
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