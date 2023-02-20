Раскрыты детали нападения на сына сотрудника тульского «Арсенала» в Швейцарии

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Овсянников: на матче в Швейцарии на сына напали ультрас

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, что на футбольном матче в Швейцарии на его сына Артема Овсянникова напали ультрас. Об этом Евгений Овсянников сообщил в разговоре с «Лентой.ру». Он рассказал о случившемся и поделился подробностями конфликта.

Артем Овсянников приехал на матч чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт», рассказал его отец изданию «Спорт-Экспресс». Перед началом игры молодой человек решил снять видео для соцсетей. Это не понравилось одному из фанатов, который ударил его по ноге и потребовал удалить запись. Артем Овсянников решил рассказать о случившемся в новом видео. В этот момент к нему подбежал другой болельщик с претензией, что тот говорит на русском языке.

По словам отца Артема Овсянникова, с таким проявлением агрессии его сын, который учится в Германии, столкнулся впервые.

«Сейчас все хорошо. Он написал заявление в полицию, надеюсь, что накажут виновных. Артем будет спрашивать у полиции, как идет расследование. Он сделал все необходимое, чтобы довести это дело до конца. Инцидент, безусловно, оставил осадок. За все время, что он там учится — с 2019 года, никаких проблем не было вообще никогда с людьми из разных стран. Все было хорошо всегда. Это какие-то ультрас», — рассказал он.

К счастью, все закончилось относительно благополучно. Как он нам рассказывал, все могло бы быть гораздо хуже, если бы его затащили на этот фанатский сектор

Евгений Овсянников отец Артема Овсянникова, пресс-атташе тульского «Арсенала»

Артем Овсянников также отметил, что стюарды не реагировали на происходящее. Сотрудники стадиона вмешались в конфликт только после того, как россиянин начал кричать.

Также молодой человек отметил, что приобрел самый дешевый билет на матч. Это было место в фанатском секторе, однако соответствующего уведомления при покупке не было. Когда он рассказал о случившемся в социальных сетях, болельщики написали ему много негативных сообщений. В частности, его обвинили в съемках в фанатском секторе.

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